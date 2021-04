Apenheul

Apenheul krijgt lening van 2 miljoen euro om toekomst veilig te stellen

Apenheul mag de komende tijd 2 miljoen euro lenen van de gemeente Apeldoorn. Dat is volgens het dierenpark nodig om de coronacrisis te kunnen overleven. De gemeenteraad van Apeldoorn heeft bij hoge uitzondering met het verzoek om financiële steun ingestemd, maar wel onder een belangrijke voorwaarde.



Het park moet alle Apeldoornse huishoudens met een laag inkomen een keer gratis toegang verschaffen tot het park. Dat idee kwam van verschillende partijen in de gemeenteraad. Als aan die eis voldaan wordt, kan Apenheul 2 miljoen euro lenen tegen een rente van 2,1 procent. Het bedrag moet binnen tien jaar terugbetaald worden.

De lening komt bovenop de noodhulp die het kabinet beschikbaar stelt voor Nederlandse dierentuinen. Vorig jaar verwelkomde men 42 procent minder bezoekers dan in 2019. Apenheul benadrukt dat het bedrijf ondanks alle financiële zorgen niet op omvallen staat.



Investeren

Apenheul zegt blij te zijn met de goedkeuring van de gemeente. "Deze rekening-courant-lening is bedoeld om de komende jaren te kunnen blijven investeren in het park", zegt een woordvoerster. "De noodhulp die het kabinet beschikbaar stelt, is om ons verlies van 2020 te reduceren."



Het park is ondertussen ook een doneeractie gestart voor de bouw van een nieuw verblijf voor de Javaanse langoeren. De totale kosten daarvoor bedragen 375.000 euro. Apenheul hoopt dat de bouw in september kan beginnen.