Nieuws

Deense gemeente steekt geld in nieuw pretpark zonder investeerder te kennen

De Deense plaats Billund werkt sinds 2018 aan de komst van een nieuw pretpark. Dat moet twee keer zo groot worden als het al in de gemeente gevestigde Legoland. Het project heeft inmiddels zo'n 90.000 euro gekost, terwijl niet bekend is wie het park gaat financieren.



Billund gaf dat geld volgens Deense media onder meer uit aan milieustudies, geluidsmetingen en bouwplannen. Het nog naamloze pretpark moet 300.000 vierkante meter beslaan. De bouw gaat ongeveer 1,3 miljard euro kosten. In 2022 hadden de poorten moeten openen, maar dat gaat sowieso niet lukken. Er is nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld over hoe hoog de attracties mogen worden.

De motor achter het project is de Gram & Jeppesen Group. Hun investeerder zou bereid zijn om het volledige bedrag op te hoesten. Het bedrijf heeft echter een geheimhoudingsverklaring ondertekend, waardoor de naam van deze geldschieter niet openbaar gemaakt mag worden.



Onrealistisch

Een vreemde gang van zaken, vinden verschillende partijen. Sten Bønsing, hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Aalborg, spreekt van een te lichtzinnige strategie. "Als overheidsinstantie moet je ervoor zorgen dat gebruikte middelen goed worden besteed. Daarom heeft Billund de plicht ervoor te zorgen dat projecten niet onrealistisch zijn."



Per Nyhus, voorzitter van de milieucommissie in Billund, is dat met Bønsing eens. "Achteraf gezien hadden we waarschijnlijk wat scherper moeten zijn en wat eisen hebben gesteld aan zo'n enorm project. Dat hebben we niet gedaan en ik denk dat wij in de gemeente van deze zaak hebben geleerd." Toch wil Nyhus de plannen nog niet torpederen. "Ik kies ervoor om de roze bril wat langer te dragen."



Achterhalen

Gemeentes mogen bij dit soort megaprojecten eisen dat de naam van de investeerder bekendgemaakt wordt. De burgemeester van Billund, Ib Kristensen, was daar niet van op de hoogte. Hij gaat de identiteit van de geldschieter nu alsnog proberen te achterhalen.