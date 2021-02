Disneyland Paris

Disneyland Paris durft organiseren van hardloopwedstrijd nog niet aan

Disneyland Paris denkt dat september nog te vroeg is om een groot sportevenement te laten plaatsvinden. Eigenlijk stond voor september 2021 de vijfde editie van het Disneyland Paris Run Weekend op de planning, met hardloopwedstrijden in de Disney-parken.



Hoewel veel mensen vermoeden dat de coronacrisis komend najaar wel grotendeels over moet zijn, durft Disney het nog niet aan om in september hardlopers uit de hele wereld samen te laten komen.

Dat betekent slecht nieuws voor sportieve Disney-fans. Eerder moesten de Princess Run in mei 2020 en het Run Weekend in september 2020 ook al geschrapt worden vanwege corona.



Kalender

Verder gaan dancefestival Electroland en diversiteitsfeest Magical Pride niet door in 2021. Daarmee zijn alle grootschalige Disney-evenementen dit jaar uit kalender verdwenen. "We danken jullie voor jullie begrip", meldt Disneyland in een korte verklaring.



Disneyland Paris is al sinds eind oktober 2020 gesloten, met uitzondering van een klein gedeelte van uitgaansgebied Disney Village. Vooralsnog wordt vrijdag 2 april genoemd als openingsdatum. Of dat doorgaat, hangt af van de Franse coronaregels.