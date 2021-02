Europa-Park

Weer internationale commotie over Europa-Park-sponsor

De sponsor van achtbaan Blue Fire in Europa-Park blijft voor internationale ophef zorgen. Sinds vorig jaar wordt de rollercoaster gesponsord door Nord Stream 2, de omstreden nieuwe gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland. Veel landen hebben zich tegen het project gekeerd omdat ze vrezen voor meer politieke invloed vanuit Rusland op Europa.



Eind 2019 werd de bouw van de pijpleiding al eens stilgelegd nadat Amerika dreigde met sancties tegen deelnemende bedrijven. Nu roepen de Poolse en Oekraïense ministers van Buitenlandse Zaken de Amerikaanse president Joe Biden op om alles te doen om de voltooiing van het project te voorkomen.

Zij herinneren zich nog goed hoe Rusland in 2006 en 2009 de gastoevoer naar Oekraïne stopzette naar aanleiding van conficten over leveringstarieven. Nord Stream 2 zou ervoor kunnen zorgen dat de geschiedenis zich herhaalt, vrezen de ministers.



Rechtszaken

In januari eiste een meerderheid van het Europees Parlement dat de bouw van Nord Stream 2 onmiddellijk gestaakt zou worden, als een reactie op de arrestatie van de Russische oppositieleider Alexej Navalny. Ondertussen proberen klimaatorganisaties de werkzaamheden stop te zetten door rechtszaken aan te spannen.



Europa-Park onderneemt nog geen actie naar aanleiding van de aanhoudende stroom aan negatief nieuws. Ook in 2021 zet het Duitse pretpark de controversiële gasleiding in het zonnetje. Dat is opvallend, omdat de directieleden van Europa-Park geen kans onbenut laten te benadrukken hoeveel respect ze hebben voor álle Europese landen en culturen. Dat de dubieuze pijpleiding Europa splijt en in veel landen weerstand oproept, is kennelijk geen reden om het sponsorcontract met Nord Stream 2 te beëindigen.



Gazprom

Vorig jaar werd de overdekte wachtrij bij lanceerachtbaan Blue Fire omgedoopt tot Nord Stream 2 Dome. Sindsdien krijgen bezoekers daar een acht minuten durende film over het project voorgeschoteld. In het verleden werd de attractie gesponsord door de Russische gasleverancier Gazprom, de uitbater van Nord Stream 2.