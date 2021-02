Nieuws

Efteling weer koploper bij aanvragen noodsteun: 4,3 miljoen euro

De Efteling heeft wederom gebruikgemaakt van de NOW-regeling, bedoeld om lonen door te kunnen betalen tijdens de coronacrisis. Bij de eerste aanvraagperiode in het voorjaar van 2020 deed het attractiepark al een beroep op bijna 10 miljoen euro. Daar komen nu weer enkele miljoenen aan financiële steun bij.



Als tegemoetkoming voor de periode oktober, november en december 2020 ontvangt de Efteling meer dan 4,3 miljoen euro van de overheid. Daarmee is het Brabantse sprookjespark de koploper in de pretparkwereld, gevolgd door Walibi Holland met zo'n 1,3 miljoen euro.

Duinrell rekent op 639.681 euro aan overheidssteun, Toverland heeft 460.779 euro aangevraagd. Attractiepark Slagharen staat op de lijst met 340.425 euro, Julianatoren met 306.378 euro. Avonturenpark Hellendoorn wil een compensatie van 207.777 euro, Drievliet hoopt op 108.519 euro.



Dierentuinen

Ook Nederlandse dierentuinen vroegen noodsteun aan voor het laatste kwartaal van 2020. De tegemoetkomingen voor de bekende dierenparken variëren van ruim 300.000 tot bijna 700.000 euro, blijk uit gegevens van overheidsinstelling UWV.



De top tien wordt gevormd door Burgers' Zoo (668.199 euro), Wildlands Adventure Zoo Emmen (635.277 euro), Ouwehands Dierenpark (555.372 euro), Artis (527.871 euro), Diergaarde Blijdorp (510.474 euro), DierenPark Amersfoort (483.888 euro), Beekse Bergen (471.168 euro), het Dolfinarium (414.522 euro), Apenheul (324.009 euro) en GaiaZOO (236.754 euro).



Geopend

Overigens lieten de meeste Nederlandse attractieparken de tweede aanvraagperiode voor coronasteun - voor juni, juli, augustus en september 2020 - aan zich voorbijgaan. Zij waren in die periode gewoon geopend, hetzij met een beperkte capaciteit.