Disneyland Paris

Disneyland Paris overwoog themagebied met The Incredibles

The Incredibles hadden bijna hun eigen gebied in Disneyland Paris. Bij de ontwikkeling van themadeel Toy Story Playland in het Walt Disney Studios Park werd overwogen om een totaal ander thema te kiezen, namelijk de Pixar-animatiefilm The Incredibles uit 2004.



In dat geval zouden niet de speelgoedfiguren uit de Toy Story-films hun eigen attracties krijgen, maar superhelden als Mr. Incredible, Elastigirl en Frozone. Disney-ontwerper Jim Shull onthult de nooit uitgevoerde plannen in een Disney-podcast.

"Tom Fitzgerald nam me mee voor een lunch, al moest ik mijn eigen broodje betalen", herinnert Shull zich. "Hij vroeg me om een themaland met familieattracties te bedenken voor het Studios Park. Twee dagen later presenteerde ik twee ideeën."



Eiland

Eén daarvan kreeg de werktitel Syndrome's Island, gebaseerd op Nomanisan Island uit The Incredibles. Op dat eiland houdt slechterik Syndrome zich schuil. Het andere plan heette in het eerste stadium Andy's Backyard. Bezoekers zouden de achtertuin van Toy Story-personage Andy terecht zijn gekomen.



Toen bleek dat het nieuwe gebied zou openen in 2010, enkele maanden na de première van de film Toy Story 3, koos Disney voor de tweede optie. "We kregen al snel groen licht. Tweeënhalf jaar later werd de uitbreiding opgeleverd. Het was keihard werken met een strakke planning."



Lanceerachtbaan

Toy Story Playland bleek een succes. Vergelijkbare gebieden werden later ook geopend in Hong Kong Disneyland, Shanghai Disneyland en Disney's Hollywood Studios in de Amerikaanse staat Florida. Het zou uiteindelijk tot 2018 duren voordat The Incredibles hun eigen attractie kregen. Dat werd de lanceerachtbaan Incredicoaster in het Amerikaanse Disney California Adventure Park, gelegen in Californië.



Bij de opening in 2002 stond het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris nog in het teken van filmmaken. In de loop der jaren is dat thema steeds meer naar de achtergrond verschoven. Shull begrijpt wel hoe dat komt. "Dat werd in de loop der jaren steeds minder relevant", zegt hij.



Niet romantisch

"Decennia geleden ging je naar een studio om te zien hoe films gemaakt worden, maar tegenwoordig worden films gemaakt op een computer. Je vindt de magie op je telefoon of laptop, je hoeft er niet meer voor naar een studio. De reden om naar een studiopark te gaan is weg, er is niets romantisch aan een betonnen gebouw."