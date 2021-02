Nieuws

Roep om heropening attractieparken wordt luider: 'We kunnen niet langer wachten'

De druk op de overheid neemt toe nu attractieparken, dierentuinen en musea al maanden gesloten zijn. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en ondernemersclub MKB-Nederland luiden de noodklok. Zij hebben bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een plan ingediend voor een gefaseerde heropening van verschillende sectoren, waaronder de pretparkwereld.



"‘We kunnen niet langer wachten, ondernemers gaan kapot", laten de organisaties weten in een dringende oproep. Ze spreken over een "slim heropeningsplan" onder zeer strikte voorwaarden. "Als volledige heropening écht niet kan, doe dan in elk geval dit."

Het gezamenlijke plan, met aanvullende veiligheidsmaatregelen bovenop de bestaande coronaregels, werd ontwikkeld in samenwerking met de attractiebranche. Men spreekt over "beperkingen van contacten in bijvoorbeeld aantal, duur en type, minimalisering van mobiliteits- en passantenbewegingen en spreiding van bewegingsstromen". Er zou dan een "gedeeltelijke heropening" mogelijk zijn.



Hard gewerkt

"Hier hebben we met de branches de afgelopen weken hard aan gewerkt", vertelt Ingrid Thijssen van VNO-NCW. "We gaan er van uit dat het kabinet dit de komende dagen mee neemt in zijn overwegingen. Wij hebben het idee dat er op 3 maart in ieder geval wel íets zou moeten kunnen."



Tot nu toe zijn de vooruitzichten voor de periode na 2 maart niet rooskleurig. Demissionair premier Mark Rutte gaf enkele dagen geleden al aan dat hij "weinig optimistisch" is over eventuele versoepelingen. De kans lijkt groot dat pretparken en dierentuinen nog tot zeker half maart dicht moeten blijven.



Snakken naar lucht

"Het kabinet kan heropening niet langer uitstellen, de rek bij onze bedrijven is er volledig uit", reageert voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. "Ondernemers snakken naar lucht." Hij benadrukt dat de volksgezondheid nog steeds belangrijk is. "Maar het is niet of of. Je moet doen wat je kan om ook bedrijven in leven te houden."