Disney-ontwerper over Iron Man-achtbaan: 'Mensen gaan verbaasd zijn'

Disneyland Paris gaat vriend en vijand volgend jaar verbazen met een Iron Man-achtbaan. Dat verwacht Disney-ontwerper Jim Shull, zo vertelt hij in een interview. De klassieke lanceerachtbaan Rock 'n' Roller Coaster starring Aerosmith wordt momenteel getransformeerd tot een attractie met Marvel-superheld Iron Man.



Het eindresultaat wordt verbluffend, denkt ontwerper Shull. "Het wordt echt spectaculair en het gaat mensen verbazen", zegt hij in gesprek met de podcast van fansite DLP Report. "Als je straks een voor- en na-foto naast elkaar legt, wordt het verrassend om te zien hoe groot de veranderingen zijn."

Het is niet zomaar een opknapbeurtje, benadrukt Shull. "Ik noem het echt een nieuwe attractie." De Iron Man-achtbaan hoort bij het nieuwe themagebied Avengers Campus in het Walt Disney Studios Park. "Je zult onder de indruk zijn als je ziet wat we daar aan het doen zijn. Het wordt zó anders."



Vasthouden aan het verleden

Veel fans balen dat het oude Aerosmith-thema is verdwenen. "Mensen willen graag vasthouden aan het verleden", zegt de ontwerper daarover. "Maar dingen moeten altijd evolueren, als het maar beter wordt. En we maken Rock 'n' Roller Coaster beter, daar ben ik van overtuigd."



Shull werkte destijds ook al aan het originele concept voor de Rock 'n' Roller Coaster in het Amerikaanse themapark Disney's Hollywood Studios (1999) en de versie in Parijs (2002). "Ik ben altijd een beetje teleurgesteld geweest door die in Parijs", geeft de Disney-imagineer toe. "Dat ik nu de kans krijg om terug te keren naar het plaats delict om veranderingen en verbeteringen toe te passen, stemt me tevreden."



Slaat nergens op

Wat was er mis met de Parijse versie van de achtbaan? "Het verhaal was vergeleken met Amerika heel eenvoudig: rockband Aerosmith heeft een attractie ontworpen en die ga jij berijden. Maar eigenlijk slaat dat nergens op." Bovendien werd gekozen voor een vrolijkere omgeving, terwijl in Amerika een ietwat duistere sfeer hangt. "We hebben het Europese publiek onderschat. We waren te terughoudend."



Shull is sowieso nooit echt tevreden geweest over het Walt Disney Studios Park in Parijs. "Ik ben teleurgesteld door het eindproduct, want er is te veel bezuinigd. Het resultaat is een inferieur product dat het Disney-merk meer kwaad dan goed heeft gedaan."



Tunnel

Inmiddels ziet de Disney-top dat nu ook in. Men investeert de komende jaren honderden miljoenen euro's in uitbreidingen. Shull: "Het idee is om het park op hetzelfde niveau te brengen als het eerste park." Gaat dat lukken? "Het wordt beter en ik zie licht aan het eind van de tunnel."



De ontwerper noemt darkride Ratatouille: The Adventure uit 2014 als een voorbeeld van een geslaagd project binnen het Studios Park. "Ratatouille heeft de lat hoog gelegd en Avengers Campus borduurt daarop voort." Het Avengers-gebied had dit jaar open moeten gaan. Door de coronacrisis gaat men nu uit van 2022 als openingsjaar.