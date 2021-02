Zoo Osnabrück

Leeuw valt verzorgster aan in Duitse dierentuin: 'We zijn erg geschrokken'

Een 25-jarige medewerkster van een Duitse dierentuin is zondag aangevallen door een leeuw. Het incident vond plaats in Zoo Osnabrück, gelegen op een uurtje rijden van Enschede. De vrouw moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Ze verkeert niet in levensgevaar.



"We zijn allemaal erg geschrokken en we wensen onze werkneemster het allerbeste", schrijft directeur Andreas Busemann in een verklaring.

De verzorgster bevond zich in het voorportaal van het buitenverblijf, terwijl de vijf leeuwen buiten zaten. Alle poorten tussen de twee gedeeltes hadden gesloten moeten zijn. "Blijkbaar was één poort toch open, zodat een leeuw de verzorgster kon aanvallen."



Noodsysteem

Ze raakte gewond aan haar rug, waarna ze werd afgevoerd met een ambulance. "We willen de komende tijd in alle rust analyseren hoe dit ongeluk precies heeft kunnen gebeuren", laat dierenmanager Andreas Wulftange weten. "Ons noodsysteem heeft in ieder geval gefunctioneerd, want na een interne oproep kwamen hulpverleners en collega's onmiddellijk ter plaatse."



Er waren geen bezoekers aanwezig: Zoo Osnabrück is al maanden gesloten vanwege de coronamaatregelen in Duitsland.