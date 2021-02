Nieuws

Nog geen versoepelingen aangekondigd voor Nederlandse pretparken en dierentuinen

Een dagje naar de Efteling, Toverland, Duinrell, Blijdorp, Artis of Burgers' Zoo zit er voorlopig nog niet in. Pretparken en dierentuinen in Nederland moeten ook na 2 maart gesloten blijven. Demissionair premier Mark Rutte kondigde vanavond aan dat de coronaregels deels versoepeld worden, maar attractie- en dierenparken werden daarbij niet genoemd.



De lockdown blijft tenminste tot en met maandag 15 maart van kracht. Ook de avondklok wordt niet afgeschaft. Op maandag 8 maart maakt het kabinet bekend of er vanaf 16 maart meer versoepelingen mogelijk zijn. Dat hangt af van de besmettingscijfers in de komende periode.

Voor parken die niet het hele jaar geopend zijn, wordt het de komende weken helemaal nagelbijten. Zij starten het seizoen doorgaans eind maart of begin april. Zo wil Attractiepark Slagharen de poorten op 26 maart openen en hoopt Walibi Holland op 2 april open te kunnen gaan.



Vervoersstromen

Rutte ging niet specifiek in op de toeristische sector, maar zei wel dat eventuele versoepelingen niet moeten "leiden tot grote vervoersstromen". Daarom kunnen de kappers nu wel weer open. "De meeste mensen gaan niet dagelijks naar de kapper."



Helpt het openen van andere sectoren niet juist om mensen te spreiden? "Het risico is dat het een aanzuigende werking heeft. Ik snap het spreidingsargument, maar het leidt ook tot verkeer. Elke verplaatsing, iedereen die naar buiten gaat en mensen tegenkomt, is een risico op het overspringen van het virus. Dat is anders dan wat we nu doen met kappers of winkels op afspraak. We moeten het echt stap voor stap bekijken."