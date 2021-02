Plopsaqua Landen-Hannuit

Verschillende avondklokken zorgen voor gedoe bij Plopsa-zwemparadijs

Twee verschillende avondklokken zorgen voor een lastige situatie bij Plopsaqua Landen-Hannuit, het nieuwe zwemparadijs van de Plopsa Group. Het zwembad ligt precies op de grens tussen Vlaanderen en Wallonië. Beide delen van België hanteren een andere avondklok.



Door de coronamaatregelen is in de Plopsaqua-vestiging momenteel alleen het 25-meterbad toegankelijk. In Vlaanderen geldt vanaf middernacht een avondklok, terwijl inwoners van Wallonië al vanaf 22.00 uur binnen moeten blijven.

Het bad zelf en de kleedkamers liggen op het Waals grondgebied, maar de parkeerplaats niet. Daarom moeten leden van een zwemclub zorgen dat ze het pand om 22.00 uur verlaten hebben, om problemen te voorkomen. Vervolgens mogen ze nog wel uitgebreid napraten op de parkeerplaats, waar andere regels gelden.



Lessen

Dat bevestigen ingewijden aan Looopings. De zwemlessen die normaal van 21.00 tot 22.00 uur duren, beginnen nu wat eerder. Zo heeft iedereen de tijd om op tijd buiten te komen. Vervolgens is er voor aanwezige Vlamingen niet veel haast meer, aangezien zij pas twee uur later thuis hoeven te zijn.



Het opvallende verschil kan niet op veel begrip rekenen bij de zwemmers en het personeel. "Dit is toch te gek voor woorden?", vertelt een zwemleraar aan nieuwssite HLN. "Zulke verschillen binnen ons land zijn toch niet normaal? Enige uniformiteit zou fijn zijn."