Fabrikanten

Attractiebouwer presenteert 'eerste surfplank-achtbaan ter wereld'

Een attractiebouwer uit Amerika komt met een bijzonder nieuw achtbaantype. Extreme Engineering ontwikkelde een rollercoaster met de naam surfin tsunami, waarbij de karretjes zijn vormgegeven als surfplanken. De firma spreekt over de "eerste surfplank-achtbaan ter wereld".



"Surfin tsunami is de enige stand up surfboard rollercoaster op de markt", laat de fabrikant weten. "Deze radicale achtbaanbeleving transformeert passagiers in surfers die staand op een surfplank door scherpe bochten glijden."

Directeur Phil Wilson spreekt over "één van de meest spectaculaire en unieke ervaringen ter wereld". "Deze achtbaan zorgt voor eindeloze mogelijkheden, binnen en buiten. De constructie kan aangepast worden aan alle omstandigheden en bestaande bouwwerken."



Doorontwikkeling

Volgens de leverancier is de attractie geschikt "voor alle leeftijden". Het gaat om een doorontwikkeling van de cloud coaster van Extreme Engineering, die onlangs nog gepromoot werd als "volledig coronaproof".