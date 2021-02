Diergaarde Blijdorp

Rotterdamse gemeenteraad zet vraagtekens bij toekomst Blijdorp

Meerdere partijen in de Rotterdamse gemeenteraad vragen zich af hoe de toekomst van Diergaarde Blijdorp eruitziet. Ze vinden dat de manier waarop de beroemde dierentuin nu functioneert niet meer van deze tijd is. Daarover bericht het AD.



Blijdorp is voorlopig uit de brand dankzij een noodlening van 10 miljoen euro, maar verschillende partijen zijn van mening dat er wel iets zal moeten veranderen aan de manier waarop wilde dieren gehouden worden.

"Steeds meer mensen voelen ongemak bij de manier waarop dierentuinen met wilde dieren omgaan", vertelde GroenLinks-raadslid Jeroen Postma donderdagavond in het stadhuis. "De dieren leven in prachtige verblijven, maar het zijn feitelijk gewoon hokken", weet SP'er Aart van Zevenbergen.



Afgemaakt

Blijdorp zal na de coronacrisis meer moeten focussen op dierenwelzijn, vinden de partijen. Verder stemde de gemeenteraad unaniem in met een motie van de Partij voor de Dieren (PvdD). Daarin staat dat dieren niet afgemaakt mogen worden uit financiële nood.



Blijdorp-directeur Erik Zevenbergen dreigt daar af en toe mee. "Dat is ethisch niet verdedigbaar, omdat geld nooit een rol mag spelen in het bepalen van leven en dood", zei PvdD-fractievoorzitter Ruud van der Velden erover.