Pretpark de Valkenier

Limburgs pretpark de Valkenier overweegt permanente sluiting

De toekomst van één van de oudste pretparken van Nederland staat op losse schroeven. Pretpark de Valkenier, opgericht in 1934, overweegt permanent dicht te gaan. Dat vertellen oud-directeuren Albert en Huub Otermans, nog steeds betrokken bij het familiebedrijf, in een interview.



Om het Limburgse attractiepark toekomstbestendig te maken, zijn er volgens het management grote investeringen nodig. Het is echter nog maar de vraag of die terugverdiend kunnen worden. Bovendien zullen uitbreidingen hoogstwaarschijnlijk stuiten op protesten van buurtbewoners, die nu al regelmatig klagen over geluidsoverlast.

"We gaan ofwel door en moeten uitbreiden of we zullen op termijn met een alternatief voor de locatie moeten komen", zegt Huub Otermans in gesprek met magazine Chapeau. "Zo kan het niet langer doorgaan, dat besef ik."



Over de kop

Het attractie-aanbod kan een stuk spectaculairder, geeft Albert Otermans toe. "Achtbanen moeten sneller, hoger en liefst over de kop gaan. Wij zullen met die trend moeten meegaan, willen we als middelgroot pretpark in de toekomst overleven."



Niets doen is geen optie. "Als je niet meegaat met de trend, loop je achteruit. Dan heb je op termijn geen bestaansrecht meer. We worden gedwongen actie te ondernemen. We moeten handelen."



365 dagen

Het pretpark in Valkenburg is nu goed voor 150.000 betalende bezoekers. Om investeringen rendabel te maken, zal dat aantal moeten groeien naar 500.000 bezoekers. Huub Otermans: "Dat betekent concreet wel dat je 365 dagen per jaar open moet zijn, wil je als bedrijf financieel gezond blijven."



Daar zullen omwonenden niet om staan te springen. "We vrezen dat de weerstand tegen ons pretpark in de omgeving dan alleen maar zal groeien. Ergens begrijpen we dat ook wel."



Nieuwbouwwijk

Een duivels dilemma dus. De optie om op het terrein van de Valkenier een nieuwbouwwijk neer te zetten, wordt momenteel serieus verkend. Er is al een intentieverklaring getekend met Grouwels Daelmans Projectontwikkeling. Otermans: "Uitbreiden of stoppen, meer smaken zijn er niet."