Tivoli Gardens

Dronken bestuurder rijdt door glazen pui van pretparkhotel

Een 45-jarige dronken man heeft afgelopen weekend voor heel wat commotie gezorgd in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Hij reed met zijn rode Mazda door de glazen pui van het Tivoli Hotel, het hotelcomplex van het nabijgelegen pretpark Tivoli Gardens. Vervolgens reed hij een rondje door de lobby.



Waarom de roekeloze bestuurder het gemunt had op het pretparkhotel, is niet duidelijk. Een hotelmanager laat aan Deense media weten dat van een ongeluk geen sprake kan zijn. "Dit is geen plek waarvan je denkt: misschien is hij verkeerd gereden."

Volgens de politie heeft de man verklaard dat hij onder invloed was van drugs en alcohol. Na afloop van zijn dollemansrit probeerde hij al wandelend te ontsnappen. Het hotelpersoneel moest hem vasthouden, in afwachting van de politie. Er vielen geen gewonden.



Rijbewijs

Later bleek dat de automobilist - een bekende van de politie - niet beschikte over een geldig rijbewijs. De auto stond wel op zijn naam. Inmiddels is de man weer op vrije voeten. Hij wordt beschuldigd van vandalisme.