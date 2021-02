Reptielenhuis De Aarde

Brabander werkt zes dagen per week als glaszetter om zijn reptielenhuis te redden

Oscar Maas doet er alles aan om ervoor te zorgen dat zijn reptielenhuis niet failliet gaat. De eigenaar van Reptielenhuis De Aarde in Breda werkt tegenwoordig noodgedwongen zes dagen per week in de bouw, als glaszetter. Zo zorgt hij voor extra inkomsten nu het dierenparkje gesloten is vanwege de coronacrisis.



Ondertussen lopen de kosten door. "Het gaat ver boven de 10.000 euro per maand", vertelt Maas aan Hart van Nederland. "Dat maakt het voor ons heel erg lastig in coronatijd."

Opgeven is voor de eigenaar geen optie. Daarom keerde hij tijdelijk terug naar zijn voormalige werkplek: het glaszetbedrijf van zijn broer.



Ontspanning

"Voor mij is het extreem vervelend dat dit moet, maar het zorgt voor net wat meer inkomsten voor de beestjes", aldus Maas. Bovendien zorgt het werk voor wat ontspanning. "Als ik hiermee bezig ben, ben ik niet met de geldproblemen bezig."



Een ondernemersplatform heeft nu een crowdfundingsactie opgezet voor het reptielenhuis. Dat initiatief moet 50.000 euro opleveren. In enkele dagen tijd is al bijna 26.000 euro opgehaald.



Schildpadden

De Aarde opende in 2012. Er zijn onder meer krokodillen, slangen en schildpadden te vinden. Op de website van de mini-dierentuin spreekt men over het "mooiste reptielenhuis van Nederland".