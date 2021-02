Miniatur Wunderland Hamburg

Duits miniatuurpark overweegt speciale openingsdagen voor gevaccineerde bezoekers

Een miniatuurpark in Duitsland overweegt een controversieel coronabeleid in te voeren. Om de capaciteit in coronatijd te verhogen, denkt het management van Miniatur Wunderland Hamburg na over aparte openingsdagen voor personen die gevaccineerd zijn.



Door de coronaregels kan slechts 25 procent van de reguliere maximumcapaciteit benut worden. "Met die beperking en afstandsregels kunnen we op lange termijn niet overleven", zegt mede-eigenaar Frederik Braun. Hij runt de trekpleister met zijn tweelingbroer Gerrit Braun en hun halfbroer Sebastian Drechsler.

Aparte dagen voor gevaccineerde en niet-gevaccineerde bezoekers zouden uitkomst kunnen bieden, denkt het management. "Stel je voor dat we op alle oneven dagen iedereen binnenlaten, met mondkapjes en afstand, zodat we weinig omzet draaien. Dan kunnen we op alle even dagen open voor gevaccineerde mensen."



Overleven

Afstand houden en het dragen van mond- en neusmaskers is dan niet meer nodig. Op die dagen kan de capaciteit omhoog, zodat er weer voldoende geld binnenkomt. "Zo kunnen wij langer overleven", aldus Braun, die zijn uitspraken deed in een videogesprek op Facebook.



Men heeft nog geen definitieve beslissing genomen over het onconventionele plan. Miniatur Wunderland - de grootste modelspoorbaan ter wereld - is al sinds 2 november vorig jaar gesloten vanwege het coronavirus.