Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen doopt Monorail om tot Pioneer Express 63

De klassieke Monorail van Attractiepark Slagharen wordt deze winter vernieuwd. Het Overijsselse pretpark doopt de nostalgische attractie om tot Pioneer Express 63. Een ritje staat straks in het teken van "een ode aan de rijke historie van het park".



De naam is een verwijzing naar het openingsjaar van het attractiepark, dat toen nog door het leven ging als Shetland Ponypark Slagharen. Oprichter was Henk Bemboom, die in 2014 overleed.

De monorailtrein krijgt een nieuw uiterlijk, in westernstijl. Vandaag deelt het park alvast een conceptfoto van het toekomstige ontwerp. Passagiers rijden langs het oude kantoor van Bemboom senior. "Er liggen tal van geheimen opgeslagen."



Tunnels

Ook passeren ze enkele tunnels. Daar worden bezoekers "geïnspireerd met prachtige prenten uit het verleden", afkomstig uit het archief van Slagharen. Oude decorstukken zijn vorig jaar al verwijderd.



Bemboom liet het park in 1990 na aan zijn kinderen Bouwe en Henric. In 2012 volgde een verkoop aan de Spaanse groep Parques Reunidos. De huidige directeur Dave Storm laat weten dat de oorsprong van Slagharen niet vergeten mag worden. "We eren het gedachtengoed van Bemboom senior, die op 20 februari 100 jaar zou zijn geworden."



Stations

De Monorail van fabrikant Schwarzkopf opende in 1978, 43 jaar geleden. Er waren twee stations, maar één daarvan moest enkele jaren geleden wijken voor de komst van waterparadijs Aqua Mexicana.



Bij de start van het nieuwe pretparkseizoen wordt de vernieuwde Pioneer Express 63 officieel geopend door directeur Storm en de familie Bemboom. Slagharen wil op vrijdag 26 maart weer opengaan.