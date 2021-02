Holiday Park

Duits Plopsa-park verwijdert deze winter twee attracties

Het Duitse pretpark Holiday Park, onderdeel van de Plopsa Group, haalt deze winter twee attracties weg. Zowel het schommelschip Sturmschiff als de rups Wellenhopser wordt verwijderd. Dat bevestigt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof aan Looopings.



Sturmschiff, gebouwd door de Duitse leverancier Huss Rides, opende in 1989. De Wellenhopser van de Duitse fabrikant Mack Rides stamt uit hetzelfde jaar. Beide attracties zijn verkocht. Ze worden één dezer dagen afgebroken.

"In Holiday Park zijn we steeds bezig om oudere zaken weg te halen en nieuwe dingen neer te zetten", verduidelijkt de directeur. De afgelopen jaren werden al een rondvaart en een verkeerspark gesloopt om plaats te maken voor toekomstige ontwikkelingen.



Splash battle

Holiday Park staat in 2021 niet met lege handen: op dit moment wordt het bestaande Wikingerdorf uitgebreid met drie attracties: een splash battle, een disk'o coaster en een speelgebied. De opening moet later dit jaar plaatsvinden.