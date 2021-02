Speelstad Oranje

Toekomst van overdekt pretpark Speelstad Oranje blijft onzeker

Het blijft een groot vraagteken wat er gaat gebeuren met Speelstad Oranje, het overdekte attractiepark van ondernemer Hennie van der Most in het Drentse dorpje Oranje. Sinds 2015 is het regionale pretpark dicht vanwege tegenvallende bezoekersaantallen. Sindsdien passeerden verschillende plannen de revue, die geen van allen doorgang vonden.



In 2016 suggereerde Van der Most dat hij van Speelstad Oranje een 18 plus-speelparadijs wilde maken, met attracties en activiteiten voor volwassenen. Twee jaar later kwam de eigenaar alweer met een nieuw concept op de proppen, waarbij het park opgedeeld zou worden in drie delen voor jonge kinderen, jongeren en oudere bezoekers.

Toen zei Van der Most te zoeken naar personen die het bedrijf zouden willen runnen. Het leverde niets op. Afgelopen najaar had de ondernemer plotseling weer een ander idee: hij wilde van het naastgelegen leegstaande vakantiepark een woonplek voor gepensioneerden maken.



Rendabel

Het zou dan financieel ook weer rendabel worden om de Speelstad te openen voor hun kleinkinderen. De gemeente twijfelde echter of er wel behoefte zou zijn aan woonruimte op deze locatie. Het leidde ertoe dat Van der Most het concept in weer de prullenbak gooide.



Zijn nieuwste hersenspinsel: alle huisjes moeten opgeknapt worden, zodat ze verkocht kunnen worden aan particuliere beleggers. Speelstad Oranje zou dan weer een "fantastisch recreatiepark" moeten worden, schrijft de eigenaar in een brief aan omwonenden.



Rotterdam

Of dit idee wél kans van slagen heeft, zal later moeten blijken. Van der Most heeft ondertussen zijn handen vol aan de ontwikkeling van Attractiepark Rotterdam, dat na jaren bouwen nog steeds niet open is.