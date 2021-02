Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen bouwt nieuw verblijf voor zwarte neushoorns

Safaripark Beekse Bergen presenteert dit jaar een nieuw verblijf voor zwarte neushoorns. In de Brabantse dierentuin waren al witte neushoorns te vinden. Eén mannelijke zwarte neushoorn bevindt zich sinds 2018 in het Safari Resort, één van de vakantieparken van Beekse Bergen.



Hij verhuist later naar het nieuwe neushoornverblijf, waar hij gezelschap krijgt van een vrouwelijke soortgenoot uit een ander dierenpark. Daarvoor doet Beekse Bergen een beroep op het Europese fokprogramma voor de dieren.

De werkzaamheden voor de uitbreiding zijn in volle gang. Vanwege de komst van de neushoorns wordt de route van de wandelsafari - in de buurt van de leeuwen - aangepast. Inmiddels staan de wanden van de neushoornstal al overeind.



Zeer bedreigd

Beekse Bergen wil de toevoeging ook aangrijpen om bezoekers meer te vertellen over de bedreigingen voor de diersoort en welke mogelijkheden er zijn om bij te dragen aan het behoud ervan. Zwarte neushoorns zijn zeer bedreigd. In 1970 leefden er nog zo'n 65.000 in het wild, nu zijn er dat nog zo'n 5500.



Zwarte neushoorns zijn te herkennen aan een puntige bovenlip. Daarom worden ze ook wel puntlipneushoorns genoemd. De witte variant heeft bredere lippen. Dat verklaart de bijnaam breedlipneushoorn.