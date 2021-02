Europa-Park

Europa-Park staat stil bij honderdste geboortedag van oprichter Franz Mack

Europa-Park staat de komende weken uitgebreid stil bij de honderdste geboortedag van Franz Mack, één van de grondleggers van het wereldberoemde Duitse attractiepark. Hij zou op 7 maart 100 jaar zijn geworden. Ter gelegenheid daarvan wordt onder meer een speciaal boek uitgegeven.



Europa-Park werd in 1975 opgericht door Franz Mack en zijn zoon Roland Mack. De stichter bleef tot aan zijn dood - op 3 oktober 2010 - betrokken bij het pretpark in het Zwarte Woud. Vandaag de dag kennen we hem ook als de mede-ontwerper van iconische achtbanen als Eurosat (1989) en Euro-Mir (1997).

"Onze vader is voor ons allemaal altijd een geweldig rolmodel geweest", zegt Europa-Park-eigenaar Roland Mack over de pionier. "Hij stond voor belangrijke waarden als bescheidenheid, hard werken, doorzettingsvermogen, oprechtheid en openheid."



Rondgeleid

Op 2 oktober 2010 werd Franz Mack in een golfkarretje rondgeleid door zijn kleinkinderen Michael en Thomas Mack, de huidige directielieden van Europa-Park. Hij was naar verluidt vol lof over hun toekomstplannen. De volgende ochtend stierf hij.



Naar aanleiding van de honderdste geboortedag presenteert Europa-Park dit jaar een beeldententoonstelling met honderd verschillende beelden, gemaakt door kunstenaar Ottmar Hörl. Ze komen te staan rond een bronzen beeld van Franz Mack in het Duitse themagebied.



Gratis

Een nieuw boek met de titel Franz Mack: Ein Badischer Unternehmer bevat talloze historische foto's en verhalen over het leven van de bekende ondernemer. Op dit moment is het 113 pagina's tellende boek gratis te downloaden via de website van uitgeverij Koppelstätter Media.



Even had eigenaar Roland Mack nog de hoop dat het nieuwe pretparkseizoen zou kunnen starten op 7 maart, als een eerbetoon aan zijn overleden vader. De strenge coronaregels in Duitsland maken dat echter onmogelijk. Europa-Park en waterpark Rulantica zijn al sinds begin november dicht.