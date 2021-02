Efteling

Efteling-ontwerper baalt van Fabula-loods: 'Zou ik wel willen aanpakken'

Er is de afgelopen decennia heel wat veranderd aan de manier waarop de Efteling attracties ontwikkelt. Een attractie als 4D-bioscoop Fabula - vormgegeven als een grote, kale loods - zou vandaag de dag het levenslicht waarschijnlijk niet meer zien. Dat vertelt bouwkundig ontwerper Ronald Donkers in een interview.



Fabula is de opvolger van de 4D-film PandaDroom uit 2002. Het exterieur bestaat uit een enorme groene bunker in de vorm van een soort hamburgerdoos. Niet echt sprookjesachtig, moet ook Donkers anno 2021 toegeven.

"Een gebouw heeft maar één hoofddoel: het verhaal vertellen dat we met elkaar bedenken", zegt de ontwerper in een jubileumaflevering van Efteling-podcast Kleine Boodschap. "Uiteindelijk is het doel om het gebouw dynamisch te maken."



Heel makkelijk

Een loods neerzetten met een geveltje ervoor is tegenwoordig ondenkbaar voor de Efteling. "Het is heel makkelijk om blokkendozen te bouwen en daar dan een scène in te vertellen. Maar het is juist zo gaaf om een gebouw er aan de buitenkant uit te laten zien als een paleis of een mijngebouw."



Het kriebelt dan ook bij Donkers als hij nu naar Fabula kijkt. "We hebben gebouwen als Fabula, die wel een blokkendoos zijn, waar we niet die dynamiek hebben. Die zou ik wel een keer aan willen pakken, ja."



Veranderen

Met de attractie zelf is volgens de bouwkundig ontwerper weinig mis. "Die is sterk." De buitenkant zou hij wel graag "architectonisch veranderen". Hetzelfde geldt voor een attractie als Carnaval Festival.



Dergelijke kale hallen probeert Donkers - in dienst sinds 2003 - zo veel mogelijk te vermijden. Hij geeft achtbaan Baron 1898 uit 2015 als voorbeeld. "Van de Baron hadden we prima een hal kunnen maken, dat had zomaar gekund." Dat zou het achtergrondverhaal echter niet ten goede zijn gekomen, beseft de ontwerper.



Schoonheidsprijs

Efteling-directeur Fons Jurgens is ook geen liefhebber van het exterieur van Fabula. Door de komst van familieachtbaan Max & Moritz springt de groene loods nog meer in het oog dan voorheen. "Dit verdient niet de schoonheidsprijs", zei Jurgens er vorig jaar over.