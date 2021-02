Efteling

Efteling-ontwerpers niet gecharmeerd van reuzenaardbei bij Droomvlucht

De ontwerpers van de Efteling wisten afgelopen zomer niet wat ze zagen toen er plotseling een reuzenaardbei opdook in het restaurant bij Droomvlucht. Iemand bleek in horecalocatie De Gulden Gaarde een enorme plastic aardbei neergezet te hebben. Het Efteling-ontwerpteam schrok zich een hoedje.



Dergelijke platvloerse commerciële uitingen zijn in een sprookjeswereld als de Efteling immers uit den boze, vertellen ontwerpers Jeroen Verheij, Sander de Bruijn en Ronald Donkers in een aflevering van podcast Kleine Boodschap.

"Dat is in deze tijd ondenkbaar", aldus De Bruijn. "Er zijn duidelijke afspraken over gemaakt." De ontwerpers waren dan ook met stomheid geslagen door het felkleurige gevaarte. "Daar gaan we dan met elkaar over in gesprek."



Behoefte

In principe wordt de ontwerpafdeling betrokken bij dergelijke veranderingen in het park, legt Verheij uit. Hoe kon de aardbei er doorheen glippen? "Soms ontstaan dingen gewoon vanuit een behoefte", weet bouwkundig tekenaar Donkers.



"Het is niet zo dat iemand bedenkt: ik wil daar een grote plastic aardbei neerzetten, dat vind ik leuk. Zo'n aardbei is ontstaan omdat men wilde communiceren dat daar vers fruit te koop was. Dan ga je met elkaar het gesprek aan: wat heb je dan wérkelijk nodig? Is het die grote plastic aardbei, of is dat iets wat beter zou passen binnen de Efteling?"



Niet Eftelings

De aardbei verdween al snel van het toneel. Donkers: "Uiteindelijk kwam er een passende invulling voor." Het is in zo'n geval niet moeilijk om collega's ervan te overtuigen dat een plastic aardbei niet Eftelings is, zegt De Bruijn.



"Uiteindelijk hebben we met elkaar natuurlijk ook wel de overtuiging dat de Efteling een hele bijzondere dag is buiten de realiteit. Dat vindt echt elke Efteling-collega. Uiteindelijk is die bijzondere beleving natuurlijk alles wat ons bindt. En dat is de oplossing voor elke uitdaging die op je pad komt."