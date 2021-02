Disneyland Paris

Zelfcensuur: Disneyland Paris knipt indianen met opzet uit Peter Pan-filmpje

Disneyland Paris heeft enkele scènes met indianen uit een filmpje over de attractie Peter Pan's Flight geknipt. Dat gebeurde doelbewust, geeft een woordvoerder toe. De angst bestaat dat kijkers aanstoot zouden nemen aan de figuren van inheemse Amerikanen.



In de darkride Peter Pan's Flight, geopend in 1992, maken bezoekers een tocht langs verschillende scènes uit de beroemde Disney-animatiefilm Peter Pan. Daarbij komt ook een groepje indianen voorbij. Bovendien is indianenmeisje Tijgerlelie te zien in de opening van een rots.

Disney is vandaag de dag echter niet trots meer op de stereotyperende manier waarop indianen geportretteerd zijn. Vorige week verscheen op Facebook, YouTube en Instagram een nieuwe video van de attractie. Daarin zin alle scènes met indianen weggehaald.



Indianentooi

Het stukje met de rots zit nog wel in het filmpje, maar de pop van Tijgerlelie werd digitaal verwijderd. Wie goed oplet, ziet op een gegeven moment nog wel het topje van haar indianentooi in beeld komen.



Navraag bij Disney leert dat de aanpassing niet toevallig gebeurde. Een voorlichter verwijst naar het vorig jaar gelanceerde Stories Matter-programma van The Walt Disney Company, bedoeld om mensen en culturen beter te vertegenwoordigen in Disney-verhalen. Als onderdeel daarvan wordt de Peter Pan-film op streamingdienst Disney+ tegenwoordig voorafgegaan door een waarschuwing.



Schadelijke gevolgen

Daarin valt te lezen: "Dit programma bevat negatieve voorstellingen en/of een verkeerde behandeling van mensen of culturen. Deze stereotypen waren toen al verkeerd en zijn dat nu nog steeds. We hebben besloten deze inhoud niet te verwijderen, omdat we de schadelijke gevolgen ervan willen erkennen."



Bij Peter Pan gaat het specifiek om indianen, zo valt te lezen op de officiële Stories Matter-website. Er zou sprake zijn van "culturele toe-eigening", waarbij "noch de diversiteit van de inheemse volkeren, noch hun culturele tradities" worden gerespecteerd. Bovendien worden de inheemse mensen 'roodhuiden' genoemd. "Een beledigende term."



Verwijderd

Voor Disneyland Paris is het een reden om niet meer te koop te lopen met de indianenscènes in de attractie. Het resort wil naar eigen zeggen alle culturen respecteren. Of dat betekent dat de indianen op den duur verwijderd zullen worden uit de darkride, kan de woordvoerder niet zeggen. Hij meldt wel dat Peter Pan's Flight dit jaar gewoon zal opengaan zoals voorheen.