Nieuwe ontwerpen voor vakantiepark Plopsaland De Panne

De plannen voor een groot vakantiepark bij Plopsaland De Panne worden steeds concreter. Nieuwe ontwerpen en plattegronden laten zien hoe de Plopsa-bungalows eruit komen te zien. Het is de bedoeling om vakantiehuisjes neer te zetten die in het teken staan van Studio 100-figuren als clown Bumba, Piet Piraat en Wickie de Viking.



De huidige opzet wijkt af van een concept dat in het najaar van 2019 naar buiten kwam. Toen was nog sprake van een grote vijver waar de huisjes omheen gebouwd zouden worden. Nu heeft Plopsaland een kleinere vijver voor ogen, die verbonden is met een haventje in het Piet Piraat-gedeelte.

Naast de haven moet een groot speeltoestel in de vorm van een vuurtoren komen te staan. In het hart van het vakantiepark is een wadi ingetekend, een infiltratievoorziening voor hemelwater.



Niet definitief

Plopsa benadrukt dat de getoonde ontwerpen nog niet 100 procent definitief zijn. "Deze beelden geven een idee van de architecturale uitwerking", staat in een toelichting. "Ze hebben een louter illustratieve waarde."



Ook het aantal huisjes werd aangepast. Waar eerder sprake was van 83 huisjes, staan nu 76 huisjes ingetekend. Die zijn geschikt voor zes, acht of twaalf personen. Huisjes voor tien personen hebben plaatsgemaakt voor achtpersoonshuisjes geschikt voor rolstoelers.



Overgenomen

Het vakantiepark wordt gerealiseerd op de locatie van Camping Ter Hoeve, die enkele jaren geleden is overgenomen door Plopsa. Naast de bungalows is ruimte voorzien voor caravans en tenten. Met het project zou 30 miljoen euro gemoeid zijn.