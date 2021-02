Diergaarde Blijdorp

Blijdorp brengt wilde dieren naar centrum van Rotterdam dankzij livestreams

Diergaarde Blijdorp is al maanden gesloten voor publiek, maar de dieren uit het park zijn vanaf nu wel weer live te bewonderen. In het centrum van Rotterdam kunnen voorbijgangers een kijkje nemen in enkele dierenverblijven dankzij digitale reclameborden.



Er zijn vijf verschillende livestreams. "De leeuwen luieren op de Coolsingel, de gelada's smullen bij de Koopgoot, de gieren broeden bij het Schouwburgplein, de olifanten banjeren bij het Eendrachtsplein en de haaien en zeeschildpadden zwemmen bij de Markthal", laat Blijdorp weten.

Het idee komt van adviesbureau Accenture Interactive, dat reclamebedrijf JCDecaux benaderde. De dierentuin denkt een primeur in handen te hebben. "Voor zover bekend is het voor het eerst dat er live dierenwebcams getoond worden op reclameschermen. Dit maakt een stadswandeling wel heel avontuurlijk."



Creatief gebaar

Wethouder Bert Wijbenga gaf vandaag het startsein op de Coolsingel. "Veel Rotterdammers missen het bezoek aan de Diergaarde", weet hij. "Op deze manier kunnen wij toch even meekijken met de dieren. Een leuk en creatief gebaar voor de Blijdorp-fans."



Op de beeldschermen staat de tekst "Volgende keer weer bij ons?", gevolgd door een oproep om geld over te maken naar het noodlijdende dierenpark. De campagne loopt tijdens de hele voorjaarsvakantie.