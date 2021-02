Liseberg

Monsterverlies voor Zweeds pretpark na desastreus coronajaar

Van alle Europese pretparken zijn die in Zweden waarschijnlijk het zwaarst getroffen door de coronacrisis. Zweedse attractieparken moesten in 2020 het hele seizoen gesloten blijven. Voor Liseberg in Göteborg resulteerde dat in een dramatisch jaar met een omzetverlies van maar liefst 97 procent.



Alleen de camping Lisebergsbyn bleef open. Liseberg sloot het jaar af met een negatief resultaat van 55 miljoen euro. In 2019 noteerde men nog 20 miljoen euro winst.

Het eigen vermogen van de firma daalde van 128 miljoen euro naar 84 miljoen euro. In een persbericht spreekt het park over "een zwarte bladzijde uit de 97-jarige geschiedenis".



Compenseren

Het attractiepark kreeg wel financiële steun van de Zweedse overheid, maar dat was volgens de directie een druppel op een gloeiende plaat. "Een omzetverlies van bijna 97 procent valt niet te compenseren", aldus directeur Andreas Andersen.



Ligt een faillissement op de loer? "Liseberg zal deze crisis overleven", zegt bestuursvoorzitter Christer Holmgren. "Het bedrijf heeft een sterke financiële positie. Het is alleen jammer dat ondoordachte overheidsregels zulke grote gevolgen kunnen hebben, voor de hele branche."



Waterpark

Op dit moment is nog steeds niet duidelijk wanneer Liseberg weer bezoekers mag ontvangen. Toch gloort er hoop dankzij nieuwe Zweedse coronarichtlijnen. Ondertussen werkt Liseberg aan een enorme uitbreiding: het waterpark Oceana en het Liseberg Grand Curiosa Hotel.