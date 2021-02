Exclusief kijkje achter de schermen: zo werkt vliegsimulator This is Holland

This is Holland

Wat komt er kijken bij het ontwikkelen van een gigantische vliegsimulator? Een nieuwe minidocumentaire neemt kijkers mee achter de schermen van This is Holland in Amsterdam, waar bezoekers het gevoel krijgen dat ze over Nederland vliegen. In de 21 minuten durende video op YouTube-kanaal Theme Park Science wordt duidelijk hoe het flying theater werkt en hoe de attractie gemaakt is.



Regisseur Dennis Bots vertelt hoe hij de film heeft samengesteld en waar hij rekening mee moest houden. Hij wilde graag een beleving creëren die voelt als een achtbaanrit. Uitvoerende producent Ignas van Schaick legt uit hoe de opnames in zijn werk gingen en hoe moeilijk was om toestemming te krijgen om laag over Nederland te vliegen.

Eén van de draaidagen zorgde voor "een storm aan verontwaardiging", herinnert hij zich. Ook onthult Van Schaick hoe de film getest kon worden toen de simulator zelf nog niet af was. Daarvoor werd in de kelder van bioscoop Pathé Utrecht Leidsche Rijn een minikoepel gebouwd.



Speciale effecten

Technisch manager Joost van der Wereld laat van dichtbij zien hoe de bewegende banken en speciale effecten werken. Hij staat eveneens stil bij het bolvormige filmscherm, waar 21 geluidsboxen achter verborgen zitten. Ook licht hij toe waarom het belangrijk is dat de temperatuur in het gebouw altijd gelijk blijft. Zijn uitleg wordt verduidelijkt aan de hand van 3D-animaties.



Verder komt componist René Merkelbach aan het woord, bekend van zijn werk voor de Efteling. Hij componeerde de soundtrack van This is Holland. In zijn studio laat hij horen hoe hij orkestopnames heeft aangevuld met geluiden uit de computer, om de beleving te versterken.



Theme Park Science maakt korte documentaires waarin de werking van attracties uitgelegd wordt. Onlangs waren de filmmakers te gast in Toverland en de Efteling. Eerder brachten ze al en bezoek aan onder meer Attractiepark Slagharen en Walibi Holland.