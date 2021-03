Kermis

Video: dit is het grootste mobiele funhouse ter wereld

Een Nederlandse kermisexploitant gaat binnenkort rondreizen met het grootste mobiele funhouse ter wereld. Op een bedrijventerrein in het Noord-Hollandse dorpje Andijk, in de buurt van Enkhuizen, wordt de laatste hand gelegd aan de gigantische kermisattractie Police Department. Het gevaarte - 192 ton staal - telt maar liefst vijf verdiepingen.



Bijzonder is dat de attractie in eigen beheer is ontworpen en gebouwd, vertelt mede-eigenaar Mo de Vries aan Looopings. "We hebben vanaf het begin gezegd: we willen iets unieks brengen dat nog niet op de markt is. Dus geen standaard funhouse met roltrappen."

Police Department bestaat onder meer uit een laserkamer, een enorme led-tunnel, een waterparcours, een virtualrealitybeleving en een glijbaan. Ook zijn er animatronics die de bezoekers toespreken. Uiteraard ontbreken de gebruikelijke bewegende trappen en vloeren niet. De attractie is 40 meter breed, 12 meter diep en 17 meter hoog.



Windstoten

Wat het funhouse volgens De Vries ook uniek maakt, is de stevigheid. Vergelijkbare attracties kunnen nog wel eens last hebben van harde windstoten. Police Department is "bijna tornadoproof".



De attractie wordt straks geëxploiteerd door de families Koevoets en De Vries, die eerder funhouse Heroes City XXL in hun bezit hadden. Die attractie is verkocht aan exploitant Frank Zuidema. Dankzij zijn ervaring met het vorige funhouse wist De Vries waar hij op moest letten bij de constructie. De ontwikkeling en de bouw namen in totaal bijna vier jaar in beslag.



Maatregelen

In 2018 kwam al een eerste ontwerp naar buiten, toen onder de werktitel Police Academy. Wanneer Police Department voor het eerst op de kermis verschijnt, hangt af van de coronamaatregelen.