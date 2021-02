Nieuws

Unieke kans: rekwisieten van NASA-tentoonstelling worden geveild

Geïnteresseerd in ruimtevaart? De onderdelen van een grote ruimtevaartexpositie worden geveild. Decorstukken, replica's en modellen van de tentoonstelling NASA - A Human Adventure gaan onder de hamer. Iedereen kan meebieden op de website van Troostwijk Auctions.



In totaal worden 31 verschillende items geveild, waaronder replica's van het internationale ruimtestation ISS, de neus van een spaceshuttle en een maanwagen. Het veilingplatform spreekt over "kwalitatief zeer hoogwaardige replica's en één-op-één schaalmodellen".

"Voor liefhebbers van het heelal en ruimtevaart is dit een unieke kans." De rondreizende NASA-expositie was de afgelopen jaren over de hele wereld te zien, waaronder in Madrid, Stockholm, Istanbul en Utrecht. Meebieden kan tot donderdag 25 januari om 10.00 uur.