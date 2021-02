Efteling

Efteling haalt servies uit de handel na veiligheidswaarschuwing

De Efteling is per direct gestopt met de verkoop van servies gemaakt van bamboe. In het attractiepark en in de officiële Efteling-webshop was een bamboe-eetset verkrijgbaar met afbeeldingen van de 4D-film Fabula. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kunnen dergelijke producten schadelijk zijn voor de gezondheid.



Bij verkennend onderzoek ontdekte de NVWA dat in bekers, kommen en mokken te veel formaldehyde is gebruikt. Bij gebruik kan de gifstof in eten of drinken terechtkomen. Dat kan leiden tot maagirritatie en maagzweren.

Om die reden heeft de Efteling besloten om een vijfdelige Fabula-eetset, geïntroduceerd in december 2019, onmiddellijk uit de handel te halen. Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings. In de Efteling-webwinkel is de pagina met de 'Eetset Fabula' - bestaand uit een bord, kom, beker, vork en lepel - inmiddels verdwenen.



Geld terug

De set kostte 15 euro. Op dit moment is nog niet duidelijk of klanten die de set gekocht hebben het aankoopbedrag terugkrijgen. "We bekijken momenteel mogelijke opties en scenario's", aldus de voorlichtster. De NVWA raadt aan om bamboe-serviesgoed in ieder geval niet meer te gebruiken.



Bamboe-servies was volgens de toezichthouder in opkomst omdat veel mensen denken dat het een duurzaam product is. In werkelijkheid zijn de materialen vervaardigd uit melamine-kunststof, waar bamboevezels aan toegevoegd zijn. Dat mengsel is niet makkelijk biologisch afbreekbaar.