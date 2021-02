Efteling

Limburgers bouwen volledige Efteling na in salontafel

Een Limburgs koppel heeft een salontafel getransformeerd tot een heuse wereld vol wonderen. Nick (40) en Linda (35) uit het dorpje Swolgen bouwden de volledige Efteling na van Lego, ín hun salontafel. Ze waren er ongeveer een jaar mee bezig.



Daarbij kregen ze hulp van twee vrienden en hun dochters. "Voor ons is woensdagavond steeds het moment om samen te zitten, speciaalbier te drinken en Lego-bouwwerken in elkaar te zetten", vertelt bouwer Nick aan Looopings. "We hebben aardig wat moeten plannen, bestellen en bouwen om het af te krijgen."

Alle bekende Efteling-attracties hebben een plaatsje gekregen in de tafel, van Symbolica tot de Pagode en van de Python tot Villa Volta. De reacties op websites als Reddit zijn overweldigend positief. "We vinden het geweldig dat er zo veel interesse voor is en dat mensen zo enthousiast zijn."



Fantastisch

Ook de Efteling is onder de indruk van het eindresultaat. "Wat een prachtige creatie", zegt een woordvoerder. "Fantastisch om te zien dat ze op deze manier de Efteling in huis weten te halen." Meer beelden van de tafel zijn te vinden op fotosite Flickr.