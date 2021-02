Walibi Holland

In maart twee testfestivals op evenemententerrein Walibi Holland

Op het evenemententerrein van Walibi Holland vinden in maart twee kleinschalige festivals plaats. Het gaat om praktijktesten onder de noemer Back To Live, om te ontdekken in hoeverre concerten en festivals mogelijk zijn in coronatijd.



Walibi huisvest een muziekfestival op zaterdag 13 maart en een dancefestival op zondag 14 maart. Per evenement zijn 1500 bezoekers welkom. Ze worden verdeeld in drie groepen van vijfhonderd personen, die zich vrij mogen bewegen.

Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moet iedereen een negatief PCR-testresultaat kunnen tonen, niet ouder dan 48 uur. Vijf dagen na afloop van het evenement volgt een tweede PCR-test.



Capaciteit

"Er wordt onderzoek gedaan naar onder meer contactmomenten in de bubbels en gedrag van bezoekers", laat organisator Mojo Concerts weten. "Aan de hand van de resultaten wordt toegewerkt naar veilige en verantwoorde evenementen met een verhoogde bezoekerscapaciteit, zoals voorheen."



Voor het Back To Live-project werken concertorganisatoren Mojo en ID&T samen met onder andere ziekenhuis Radboudumc, Breda University of Applied Sciences, Logistics Community Brabant, Fieldlab Evenementen en de vier ministeries Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen, Justitie & Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn & Sport.



Defqon.1

Welke artiesten zullen optreden, wordt later bekendgemaakt. Vandaag werd bekend dat hardstylefestival Defqon.1, dat plaats had moeten vinden van vrijdag 25 tot en met zondag 27 juni, dit jaar wederom niet doorgaat. Lowlands staat nog op de planning voor vrijdag 20 tot en met zondag 22 augustus.