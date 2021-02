Efteling

Efteling schenkt oude bobslee aan vakantieverblijf Villa Pardoes

Niet alle onderdelen van de Bob uit de Efteling zijn verdwenen. Eén van de karretjes van de beroemde bobsleebaan krijgt een plekje bij Villa Pardoes, een vakantieverblijf voor ernstig zieke kinderen. Daar wordt een bobslee straks gebruikt als fotolocatie.



Villa Pardoes bevindt zich aan de rand van de Efteling, achter de Python. Industrieel bedrijf JM van Delft & zn uit Drunen werd ingeschakeld om een stalen onderstel te maken voor de bobslee. "Soms krijg je zo'n opdracht die wellicht niet groot is, maar wel veel gaat betekenen", meldt de firma trots op social media.

De Bob, geopend in 1985, werd in 2019 gesloopt om plaats te maken voor de dubbele familieachtbaan Max & Moritz. Een ander karretje is voor 6500 euro verkocht aan een fan. Verder werd één van de sleeën geschonken aan Efteling-directeur Fons Jurgens.



Olifant

Bij Villa Pardoes stond al de grote witte olifant die van 1961 tot 2002 te vinden was bij het Kinderbad, een ondiep zwembadje op de huidige locatie van het Anton Pieckplein.



Of er in de Efteling zelf ook nog een verwijzing naar de Bob komt te staan, bijvoorbeeld in de vorm van een karretje, is volgens een woordvoerder nog niet duidelijk. "Daar is nog geen ei over gelegd, zegt hij. Hetzelfde geldt voor de onderdelen van de onlangs gesloopte bootjesmolen Polka Marina.