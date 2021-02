Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Groot onderhoud bij Enterprise in Attractiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen renoveert deze winter de thrillride Enterprise. Het loopingrad uit 1977 ondergaat na 44 jaar een grondige onderhoudsbeurt, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Daarbij krijgt de attractie ook een andere kleur.



Voor de technische revisie is het onderhoudsbedrijf van ondernemer Hennie van der Most ingeschakeld. "De middenbouw schilderen we zelf", weet de voorlichtster. In welke kleuren blijft nog een verrassing. "Maar het past binnen het geheel."

De aanpassing moet zorgen voor een "frissere look". Het bedrijf van Van der Most bevindt zich op een steenworp afstand van het Overijsselse pretpark, in het dorpje Schuinesloot.



Werkzaamheden

Verder houden technische experts van Slagharen zich bezig met het "stabiliseren en ondervullen" van de Enterprise. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden af zijn vóór de geplande start van het zomerseizoen, eind maart.



Eind 2012 kondigde Slagharen nog aan dat de Enterprise in 2013 verwijderd zou worden, om plaats te maken voor iets nieuws. Toen de komst van de nieuwe attractie op het laatste moment niet doorging, werd besloten om het klassieke rad te behouden.