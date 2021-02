Efteling

Zo wapende de Efteling zich in 1992 tegen de komst van Disneyland Paris

De komst van Disneyland Paris naar Europa zorgde begin jaren negentig voor heel wat spanning bij de Efteling. Zou het kneuterige Kaatsheuvelse sprookjespark wel bestand zijn tegen het Amerikaanse Disney-geweld? Toenmalig marketingdirecteur Reinoud van Assendelft de Coningh vertelt hoe de Efteling destijds met die dreiging omging.



De Efteling-top zag de opening van Euro Disney - zoals het resort toen heette - in eerste instantie met angst en beven tegemoet. "We wisten totaal niet wat er ging gebeuren", zegt Van Assendelft de Coningh in een interview met Efteling-podcast Kleine Boodschap.

"Er was een enorme spanning. Het was allemaal veel groter dan wat wij gewend waren. We zagen het geweld wat er op ons afkwam."



Vuist maken

Om een vuist te kunnen maken tegen Disney, besloten vijf grote Europese pretparken in 1993 met elkaar te gaan samenwerken. Naast de Efteling waren dat Alton Towers in Groot-Brittannië, Europa-Park in Duitsland, Parc Astérix in Frankrijk en Liseberg in Zweden.



Maar Disneyland Paris was lang niet zo succesvol als werd gevreesd. Van Assendelft de Coningh: "Al gauw bleek dat wij met z'n allen de wind mee hadden. Alles wat er bij Euro Disney fout kon gaan op marketingterrein, dat ging fout."



Effect gehad

De Efteling profiteerde ervan dat Disney in Frankrijk met de nek werd aangekeken. Zo beschreef een Franse toneelschrijfster Disneyland als een "cultureel Tsjernobyl". Van Assendelft de Coningh liet geen kans onbenut om haar te citeren in interviews met Nederlandse kranten. "Dat heeft toch wel zijn effect gehad."



Ook de strenge regels in Disney zorgden ervoor dat de Efteling voortdurend in een goed daglicht kwam te staan. Er werd destijds volop geklaagd over een onredelijk personeelsbeleid, bijzonder hoge toegangsprijzen, het ontbreken van alcohol en het verbod om zelf eten en drinken mee te nemen.



Positieve aandacht

"Dat kwam iedere keer in de pers", herinnert de oud-Efteling-directeur zich. "En dan kwam de pers weer naar ons toe. Dan kregen wij weer heel positieve aandacht." Zelfs de dure reclamecampagnes van Euro Disney, pakten goed uit voor de Efteling.



"Disney gaf in die tijd tientallen miljoenen uit aan spotjes en dergelijke. En iedere keer keer dat er zo'n spotje op televisie was, was dat in ons voordeel. Want mensen zagen Disney, maar ja, Parijs is toch veel te ver om op een zondagmiddag even heen te rijden, dus laten we maar naar de Efteling gaan. Dat heeft ons heel veel bezoekers opgeleverd."



Euforie

Uiteindelijk werd de geschiedenis van Disneyland Paris één lange lijdensweg, vol conflicten en financiële problemen. Bij de Efteling was ondertussen sprake van "één grote euforie", aldus Van Assendelft de Coningh. "Er was een sfeer van: we zullen de wereld - en met name Disney - weleens laten zien dat we niet weg te vagen zijn."