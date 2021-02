Pairi Daiza

Grootste dierentuin van de Benelux onverminderd populair na heropening

Pairi Daiza, de grootste dierentuin van de Benelux, blijft behoorlijk in trek. Belgische dierenparken mogen sinds dit weekend weer bezoekers ontvangen na een lange coronasluiting. Zaterdag en zondag waren in Pairi Daiza alle beschikbare entreekaarten uitverkocht.



Het park werkt met een beperkte capaciteit, waardoor het over het algemeen vrij rustig bleef. Alleen op plekken met populaire dieren, zoals de Aziatische olifanten, de reuzenpanda's, de Stellerzeeleeuwen en de Siberische tijgers, hoopten mensenmassa's zich op.

Hier en daar probeerden medewerkers groepsvorming tegen te gaan, maar met name bij de immens populaire reuzenpanda's was daar geen beginnen aan. Het dragen van mondkapjes is in het volledige park verplicht. Bezoekers houden zich over het algemeen netjes aan die regel.



Tropische serre

Enkele binnenlocaties blijven gesloten: aquariuimgebouw Nautilus, reptielenboot Mersus Emergo, tropische serre Oasis en het koalahuis. Verder zijn de restaurants en de hangbruggen in het Chinese themagebied The Middle Kingdom niet toegankelijk. Verschillende buitenterrassen werden weggehaald.



Omdat verblijfsgasten eveneens geen gebruik kunnen maken van restaurants, worden maaltijden voorlopig koud geserveerd ín de hotelkamers en vakantiehuisjes. Daar kunnen ze opgewarmd worden met behulp van een magnetron.



Onbegrijpelijk

Pairi Daiza was sinds begin november dicht, tot grote frustratie van directeur Eric Domb. In december werd duidelijk dat het park ook moest stoppen met het aanbieden van overnachtingen tussen de dieren. "Onbegrijpelijk om meerdere redenen", reageerde het management.



Belgische pretparken hebben nog geen idee wanneer ze weer open mogen. Oneerlijk, vinden de attractieparken die zijn aangesloten bij branchevereniging Belgoparks. Ze overwegen naar de Raad van State te stappen. Daar moet komende week een beslissing over vallen, bevestigt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof aan Looopings.