Floriade

'Nederlandse pretparken moeten vuist maken tegen subsidiëring Floriade'

Nederlandse attractieparken zouden het niet moeten pikken dat de overheid geld blijft pompen in de Floriade, de grote tuinbouwtentoonstelling die volgend jaar moet plaatsvinden in Almere. Dat zegt oud-Walibi-directeur Hans van Driem. Terwijl Nederlandse pretparken en dierentuinen het financieel zeer moeilijk hebben in coronatijd, ontvangt de Floriade vele tientallen miljoenen euro's aan belastinggeld.



Dat in ongehoord en onacceptabel, vindt Van Driem. "In deze in deze coronaperiode gaat 150 miljoen euro belastinggeld naar een speeltje van politici", briest hij een aflevering van de Looopings Podcast.

"Als je ziet hoe een Efteling, een Walibi, een Hellendoorn en een Toverland om geld zitten te springen, jongens die keihard werken... Dat een aantal politici het aandurft om 150 miljoen euro belastinggeld te steken in hun speeltje, vind ik schandelijk."



Themapark

De Floriade is een tijdelijk themapark over bloemen en planten, dat elke tien jaar ergens anders neerstrijkt. Vorige edities in Zoetermeer (1992), Haarlemmermeer (2002) en Venlo (2012) draaiden verlies. Van Driem was directeur van de Floriade in Zoetermeer.



Volgens hem zou de Club van Elf, de branchevereniging voor Nederlandse dagattracties, moeten ingrijpen. "Als ik de Club van Elf was, dan had ik echt met mijn vuist op tafel geslagen: als zij 150 miljoen krijgen, krijgen wij minimaal 350 miljoen."



Steunen

Het probleem ligt bij de politiek, weet de pretparkondernemer. "De politiek neemt deze branche niet serieus." Wat nu? "Ik hoop dat de attractieparkenwereld zegt: en nu is het genoeg geweest. Nu gaan jullie ons steunen, als bedrijfstak. Met name in deze moeilijke coronatijd."



Komt er in 2032 weer een Floriade? "Ik hoop niet dat er nog een gemeente is die zo stom is om hierin te stappen. We moeten dit soort onzin stoppen."



Achterhaald principe

Van Driem krijgt bijval van de huidige directrice van Walibi Holland, Mascha van Till. "Ik vind een Floriade echt een achterhaald principe", zei ze afgelopen zomer in een interview. "In zes maanden tijd verwacht men twee miljoen bezoekers en dat is in deze tijd gewoon niet één, twee, drie haalbaar. Zeker niet als je kijkt wat het product is."