Frans themapark Puy du Fou had plannen voor vestiging bij Toverland en Efteling

Het populaire Franse themapark Puy du Fou heeft een tijdlang concrete plannen gehad om een vestiging te openen in Nederland. Tussen 2010 en 2012 had men twee verschillende locaties op het oog: naast Toverland en bij de Efteling. Dat vertelt pretparkondernemer Hans van Driem in een interview met de Looopings Podcast.



"Puy du Fou was bijna in Nederland", weet Van Driem. Hij hielp Puy du Fou-directeur Nicolas de Villiers destijds met het zoeken naar een geschikte plek. "In Limburg hadden we vijftig hectare naast Toverland." Het concept, ontwikkeld in samenwerking met bouwbedrijf Ballast Nedam, zou Holland History World gaan heten.

"We zouden de geschiedenis van Holland daar op Puy du Fou-achtige manier gaan presenteren", zegt Van Driem, die eerder directeur was van Walibi Flevo en Six Flags Holland. Er vonden uitgebreide gesprekken plaats met het provinciebestuur en de betrokken gemeentes.



Vliegtuigen

Limburgse politici zijn met vliegtuigen naar Puy du Fou gebracht om te ontdekken wat het park voorstelde. "Zij waren allemaal erg enthousiast. We hebben tekeningen gemaakt." Het project liep spaak toen bleek dat er dwars door het geplande gebied een ecologische zone zou komen. "Twee jaar werk en investeringen weg."



Van Driem en De Villiers lieten het er niet bij zitten. Ze stapten naar toenmalig Efteling-directeur Bart de Boer om te kijken of de Efteling open zou staan voor een samenwerking met Puy du Fou. Dat was inderdaad het geval.



Parkeerterrein

"Bart staat op en zegt: 'Dan heb ik een leuk voorstel voor jullie, kom maar mee.' En hij loopt de gang door en hij wijst op het parkeerterrein, een eindje verderop. Hij zegt: 'Dan komt daar Puy du Fou, als tweede park naast de Efteling.' Ik kijk Nicolas aan en ik zeg: nou, dan doen we het hier!"



Het plan voor een volwaardig Puy du Fou-park bij de Efteling is uiteindelijk niet doorgegaan, maar het was wel de aanleiding voor een langdurige samenwerking met de Franse firma. Sinds 2013 is Puy du Fou de producent van de Efteling-show Raveleijn.



Zelfmoord

Van Driem snapt wel dat de Efteling uiteindelijk niet akkoord is gegaan met de bouw van een Puy du Fou-park. "Je begint een tweede park als je eerste park bomvol is." Het Kaatsheuvelse sprookjespark zou op den duur nog kunnen groeien naar zo'n tien miljoen bezoekers, verwacht de ondernemer. "Zolang de Efteling dat nog niet haalt, is het zelfmoord om een tweede park te openen, want dan melk je je eigen park ook leeg."



Er is nog even gekeken of Holland History World onderdeel kon worden van een gigantisch recreatiepark met de naam Park21, gepland bij Hoofddorp. De politiek heeft dat project vorig jaar echter afgeschoten. "Acht jaar werk en een paar miljoen euro is weggegooid. Maar ik geef het niet op."



Speciale effecten

In Puy du Fou staan geen achtbanen of waterbanen: het historische park draait volledig om imponerende walkthrough-attracties en overweldigende theatershows met dieren en speciale effecten. Vóór de coronacrisis was het park goed voor zo'n 2,3 miljoen bezoekers per jaar.