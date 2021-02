Nieuws

Sluiting Belgische pretparken aangevochten bij Raad van State

De pretparken in België stappen naar de Raad van State in de hoop een heropening af te kunnen dwingen. Terwijl Belgische dierentuinen sinds vorige week weer bezoekers mogen ontvangen, tasten attractieparken nog in het duister.



Twee weken geleden werd bekend dat verschillende leden van branchevereniging Belgoparks overwogen om juridische stappen te ondernemen tegen de staat. "We vinden het heel onlogisch dat dierenparken en allerlei binnenattracties wel open mogen", zei Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof toen.

Dat plan gaat door, bevestigt advocaat Serge Carton van BCD Advocaten. De firma uit Brugge zal de pretparken vertegenwoordigen. Eerder stapte Carton al naar de Raad van State namens vakantieparken, bungalowparken en campings, omdat het oneerlijk zou zijn dat hotels wel open mochten. Met succes: men oordeelde dat de verplichte sluiting discriminerend was. Inmiddels zijn de vakantieparken bij onze zuiderburen open.



Verzoekschrift

Bij de Raad van State is een verzoekschrift ingediend om ervoor te zorgen dat de coronamaatregelen voor Belgische dierentuinen, musea en pretparken gelijkgetrokken worden. De zaak wordt woensdag behandeld, bevestigt advocaat Carton aan Looopings.



"We schatten in dat we een redelijke kans hebben, op basis van het gelijkheidsbeginsel en het recht op ondernemen", legt Carton uit. "Het verschil in beleid voor dierentuinen, musea en pretparken kan volgens ons niet op een redelijke manier verantwoord worden. Waarom zou ik nu wel in Pairi Daiza kunnen rondlopen, maar niet in Plopsaland?"



Strenger

Minister Frank Vandenbroucke van Sociale Zaken en Volksgezondheid denkt dat het openen van dierenparken veiliger is, omdat in pretparken geschreeuwd en gegild wordt. "Maar wij kunnen laten zien dat wij social distancing nog beter kunnen toepassen dan dierentuinen", reageert de advocaat. "Onze veiligheids- en preventieprotocollen zijn juist strenger."



Bovendien kunnen attractieparken de urgentie van de situatie aantonen. "Kijk naar de tientallen miljoenen euro's die verloren worden door deze sluiting. Er zijn enorme belangen mee gemoeid."



Uitspraak

De deelnemende parken zijn Walibi Belgium, Bobbejaanland, Plopsaland De Panne, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Coo, Bellewaerde, Boudewijn Seapark en Sea Life Blankenberge. Waarschijnlijk volgt de uitspraak donderdag of vrijdag.