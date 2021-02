Tibidabo

Spaans pretpark wil na 29 jaar van thrillride af

Top spin-attracties worden alsmaar zeldzamer. Steeds meer Europese pretparken kiezen ervoor om attracties van dat type weg te halen. Het volgende attractiepark waar een top spin het veld moet ruimen is Tibidabo in de Spaanse stad Barcelona.



Tibidabo is van plan om de bestaande top spin Hurakan uit 1992 te verwijderen, zo valt te lezen op de website van de Catalaanse overheid. Er moeten trampolines voor in de plaats komen. Voor het project is een budget beschikbaar van 284.000 euro.

Top spins, gebouwd door de Duitse firma Huss, bestaan uit een draaiende bank die over de kop gaat. In de jaren negentig schoten dergelijke thrillrides als paddenstoelen uit de grond. Vandaag de dag zijn pretparken het attractietype liever kwijt dan rijk.



Brits

De laatste paar jaar kozen het Duitse Heide Park, het Britse Chessington World of Adventures en het Duitse Fort Fun Abenteuerland ervoor om hun top spin af te breken.



Als reden geeft men meestal de grote hoeveelheid technische problemen en de hoge onderhoudskosten. De top spin van Avonturenpark Hellendoorn staat te koop.