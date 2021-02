Attractiepark Toverland

Half miljoen kijkers voor eerste aflevering ijsbeeldenshow Toverland

De eerste aflevering van IJsmeesters: een Koud Kunstje, opgenomen in Toverland, was vrijdagavond goed voor 541.000 kijkers op SBS 6. In de vierdelige afvalrace moeten deelnemers een zo mooi mogelijk ijskunstwerk proberen te maken. Daarbij is een prominente rol weggelegd voor het Limburgse attractiepark.



De themagebieden en attracties van Toverland worden veelvuldig in beeld gebracht. In de uitzending van gisteren kwamen onder meer entreegebied Port Laguna en restaurant The Flaming Feather voorbij. Omvangrijke opdrachten vinden plaats in een speciaal IJsatelier, waar het permanent 10 graden onder nul is.

Het programma wordt gepresenteerd door Viktor Brand. De ruim half miljoen kijkers konden gisteren zien hoe kandidaat Jostan Döderlein de Win uit Friesland naar huis gestuurd werd. Illusionist Hans Klok trad op als gastjurylid.



The Voice of Holland

De ijsbeeldenshow op SBS 6 moest het opnemen tegen Pubquiz op NPO 1 en The Voice of Holland op RTL 4. Die programma's trokken respectievelijk 1,4 miljoen en 1,8 miljoen kijkers.