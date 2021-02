Duinrell

Duinrell presenteert parodie op tv-show First Dates

Duinrell komt met een parodie op het bekende tv-programma First Dates. Ter gelegenheid van Valentijnsdag presenteert het Wassenaarse attractiepark een eenmalige aflevering van Duinrell Dates, waarin een geliefde gezocht wordt voor mascotte Rick de Kikker.



Als de vrouwelijke kikker Lelie aan komt lopen, blijkt dat liefde op het eerste gezicht. De Duinrell Pub in horecacomplex Duinrell Plaza fungeert als decor.

"We vinden het belangrijk om in deze bijzondere tijd het Duinrell-plezier bij de mensen thuis te brengen", zegt een woordvoerster over het ludieke YouTube-filmpje.



Hoofdprijs

De video is gekoppeld aan een winactie: het park verloot veertien keer twee vrijkaarten en één speciale hoofdprijs: een weekendje weg naar Duinrell.



First Dates wordt sinds 2015 uitgezonden op NPO 3, bij omroep BNNVARA. Het programma draait om twee personen die op zoek zijn naar de liefde en elkaar voor het eerst ontmoeten in een restaurant, in de hoop dat de vonk overslaat.