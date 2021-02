Efteling

Dit zeggen recensenten over Efteling-film De Expeditie van Familie Vos: 'Uitgekauwde clichés'

De meningen zijn verdeeld over de nieuwe speelfilm De Expeditie van Familie Vos, die zich afspeelt in de Efteling. Omdat een bioscooppremière door de lockdown niet mogelijk is, kan de familiefilm sinds donderdag bekeken worden via verschillende streamingplatforms. Niet alle filmrecensenten zijn enthousiast.



Zo noemt de website FilmTotaal de productie "een veredelde reclameboodschap voor de Efteling". "Soms lijkt het alsof je naar een extra lange reclame van het attractiepark kijkt", merkt ook Kidsweek op.

De Expeditie van Familie Vos biedt "zelfs voor kinderen een weinig uitdagende kijkervaring", oordeelt de Filmkrant. "Het lijkt bij vlagen op de vele virtuele rondleidingen door de Efteling die op YouTube te vinden zijn."



Onnodige uitleg

Het verhaal over een speurtocht door het attractiepark helpt daarbij niet mee, vult de Filmkrant aan. "Vol platitudes en onnodige uitleg. De speurtocht leidt, net als de film, niet tot een verrassende vondst, maar ironisch genoeg tot uitgekauwde clichés over samenzijn."



Bovendien laat de film de Efteling niet van de beste kant zien, aldus FilmTotaal. "Er wordt in het park ingebroken, attracties worden gevandaliseerd, spullen gestolen, personeel wordt te kakken gezet en misleid. De film nodigt ons niet uit om hetzelfde te doen, maar wel om het aan te moedigen."



Overhaast gemaakt

Kortom: het magische Efteling-gevoel ontbreekt. "Het meest jammere is dat het voelt alsof deze film overhaast gemaakt is. Geestige ideetjes zijn maar halfbakken uitgewerkt tot een scène. En de acteurs klinken bijna allemaal alsof ze nog aan het voorlezen zijn tijdens een vroege doorloop van het script. Het is ons meest geliefde nationale pretpark een beetje onwaardig."



Over de titel: het valt FilmTotaal op dat het grootste gedeelte van de familie nauwelijks een rol speelt in het scenario. "En in welk opzicht is dit trouwens een expeditie te noemen? Dus waarom zo'n slecht bekkende titel als deze?"



Innemend

De recensent van de Nederlandse Mediahuis-kranten is wel tevreden. Hij spreekt over een "innemende jeugdfilm" en een "vermakelijk avontuur voor jong en oud".



Volgens website Cinemagazine kijkt De Expeditie van Familie Vos "lekker weg" dankzij "charmante taferelen, plus de bescheiden speelduur van 72 minuten". Een kritische kanttekening: "Van de volwassen cast wordt weinig gevraagd, terwijl mensen als Anna Drijver en Frederik Brom echt wel wat in hun mars hebben. Zonde."