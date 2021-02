Efteling

Video: stormloop op meubilair uit Efteling Hotel

Er is een ware run ontstaan op het oude meubilair van het Efteling Hotel. Vanwege een grootschalige renovatie van het hotel werden honderden kaptafels, spiegels, tv's, bijzettafels, lampen, stoelen en poefen aangeboden bij een kringloopwinkel.



De items blijken behoorlijk populair te zijn: bij een kringloopwinkel in Kaatsheuvel was alles binnen twee dagen tijd uitverkocht. Dat vertelt Henk van Komen van de Klussen en Diensten Centrale Loon op Zand aan Omroep Brabant.

"We hadden verwacht dat er veel reacties zouden komen, maar dat het zo snel zou gaan, hadden we niet verwacht", zegt hij. "Helaas hebben we heel veel mensen moeten teleurstellen. We hebben ook een wachtlijst, maar dat heeft helemaal geen zin, want het is gewoon allemaal weg."



Voedselbank

Het leverde de kringloopwinkel duizenden euro's op. De opbrengsten worden verdeeld over de winkel en de voedselbank in Loon op Zand. De vernieuwde kamers in het Efteling Hotel moeten op 8 maart af zijn.



Bij Van Rijswijk Retail in Oisterwijk zijn nog wel enkele Efteling-meubels verkrijgbaar. "Maar bij ons staat de telefoon ook roodgloeiend", vertelt manager Joost Dujardin aan Looopings. "Het gaat hard."