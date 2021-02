Duits pretpark stelt drive-in-safari uit vanwege de sneeuw

Wunderland Kalkar

De winterse weersomstandigheden gooien roet in het eten voor een coronaproof evenement in het Duitse pretpark Wunderland Kalkar. Het attractiepark zou morgen starten met een drive-in-safari, waarbij bezoekers in hun auto langs circusdieren kunnen rijden.



Door de enorme hoeveelheid sneeuw moet de start van Safariland am Niederrhein uitgesteld worden. Bezoekers zijn vanaf volgende week vrijdag - 26 februari - alsnog welkom. Tickets kosten 10 euro per auto. Ze kunnen alleen ter plekke gekocht worden.

Voor het project werkt Wunderland samen met Circus Maximum uit Nederland. De organisatie belooft kamelen, lama's, runderen, geiten, paarden, een struisvogel, een hond en een ezel, die vanuit de auto's geaaid, gevoerd, gefilmd en gefotografeerd mogen worden.