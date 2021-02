Disneyland Paris

Nieuw boek over iconische Disney-attractie Space Mountain

Disneyland Paris komt met een boek voor fans van de iconische attractie Space Mountain. Het nieuwe boek Space Mountain: From Earth to the Stars brengt de ontwikkeling en de roemrijke geschiedenis van de overdekte rollercoaster uitgebreid in beeld.



Space Mountain opende in 1995 met de ondertitel De la Terre à la Lune. In 2005 werd de attractie omgedoopt tot Space Mountain: Mission 2. Sinds 2017 heeft de achtbaan een Star Wars-thema. De huidige naam luidt Hyperspace Mountain.

In het boek wordt in het Frans en in het Engels uiteengezet wat de inspiratie vormde voor de beroemde attractie en welke technische uitdagingen bij de bouw kwamen kijken. Space Mountain: From Earth to the Stars staat vol met ontwerpen en foto's. De Franse titel van het boek De la Terre aux Étoiles.



Online bestellen

Voorlopig is het boek alleen verkrijgbaar bij souvenirwinkel World of Disney in uitgaansgebied Disney Village. Die winkel blijft open tijdens de sluiting van de Disney-parken. Online bestellen is niet mogelijk. Nederlanders en Belgen die het boek willen bemachtigen, zullen dus geduld moeten hebben.



Disney stelt fans gerust door te melden dat er genoeg exemplaren beschikbaar zijn voor alle geïnteresseerden. "De voorraad zal regelmatig bijgevuld worden en het boek zal verkrijgbaar zijn als de parken weer opengaan", belooft een woordvoerster.



Pirates of the Caribbean

Space Mountain: From Earth to the Stars kost 22 euro. Eerder bracht Disneyland al boeken uit over Pirates of the Caribbean en Phantom Manor.