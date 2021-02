Efteling

Voormalig Efteling-directeur kritisch over mascotte Pardoes: 'Ik vond het niks en ik vind het nog steeds niks'

Reinoud van Assendelft de Coningh, oud-marketingdirecteur van de Efteling, is absoluut geen fan van parkmascotte Pardoes. Dat vertelt hij in een openhartig interview. Sterker nog: het voormalig directielid heeft in de jaren negentig zelfs tevergeefs geprobeerd om Pardoes naar de achtergrond te schuiven.



Toen Van Assendelft de Coningh in 1990 binnenkwam, werd hij geconfronteerd met de eerste versie van Pardoes. "En daar was ik niet blij mee", zegt hij in gesprek met podcast Kleine Boodschap. "Ik vond het niks. En nu... Ik vind het eigenlijk nog steeds niks."

Volgens de marketingman zou de Efteling moeten focussen op kabouters en andere sprookjesfiguren. De toverende nar paste daar niet tussen. "Ik dacht: wat doet dat poppetje hier toch?" Dat werd hem niet in dank afgenomen door collega's.



Probleem

De Efteling had toen al honderduizenden euro's geïnvesteerd in het figuurtje. "Ik had het probleem dat men binnen het managementteam achter Pardoes stond." Het leidde tot pittige meningsverschillen met Pardoes-bedenker Henny Knoet.



"Ik vond het verhaal ook niks. Een tovernar die van een planeet kwam, dat heeft natuurlijk helemaal niks met sprookjes te maken, dat is sciencefiction. En als de Efteling ergens van moet wegblijven, is het van sciencefiction."



Kleine rol

Van Assendelft de Coningh werd daarbij gesteund door voormalig creatief directeur Ton van de Ven, die het prima vond om Pardoes een kleine rol te geven. "Het is gewoon een mascotte van het park. En in die hoedanigheid mocht-ie ook blijven."



Halverwege de jaren negentig heeft de marketingdirecteur nog eigenhandig geprobeerd om het achtergrondverhaal van Pardoes te herschrijven. In samenwerking met een reclamebureau werd de mascotte gekoppeld aan het verhaal rond entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen, over vijf koningszonen.



Mijn mening

In 2017 opende Pardoes-attractie Symbolica. De 35 miljoen euro kostende darkride heeft er niet voor kunnen zorgen dat Van Assendelft de Coningh wél enthousiast is geworden over het karakter. "Ik vind Symbolica een ongelofelijke goeie, mooie attractie. Alleen, ik snap nog steeds niet wat Pardoes daarin doet. Dat is mijn mening."



Knoet heeft de oud-directeur er ooit nog eens van beschuldigd met Pardoes om te gaan "als mieren die een terras ondergraven". De ontwerper overleed in 2013, vier jaar voor de opening van Symbolica.