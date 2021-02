Disneyland Paris

Andere naam voor vernieuwde Cars-attractie Disneyland Paris

De naam van een toekomstige Cars-attractie in Disneyland Paris wordt gewijzigd. Eigenlijk zou de oude Studio Tram Tour in het Walt Disney Studios Park hernoemd worden naar Cars Route 66 Road Trip. Nu is duidelijk dat Disney toch voor een andere naam heeft gekozen.



In plaats van Cars Route 66 Road Trip gebruikt men voortaan simpelweg de term Cars Road Trip, zonder Route 66 erin. De wijziging heeft naar verluidt te maken met een rechtenkwestie.

Het begrip 'Route 66' is in de Verenigde Staten onderdeel van het publieke domein, maar in Europa is de term wel degelijk geregistreerd als handelsmerk. Dat maakt het voor Disneyland lastig om de benaming te gebruiken voor een attractie.



Vloedgolf

De Studio Tram Tour, geopend in 2002, wordt momenteel omgebouwd tot een attractie die in het teken staat van de Cars-animatiefilms. Het hoogtepunt blijft de bestaande scène Catastrophe Canyon, waar passagiers geconfronteerd worden met explosies en een enorme vloedgolf. Een oude tankwagen is voortaan een Cars-personage.



Route 66 was een historische autoweg van Chicago tot Santa Monica, bij Los Angeles. In 1985 werd de route officieel opgeheven, maar delen van de weg zijn nog steeds te berijden. Ze vormen een historische toeristische attractie. Het verhaal van Cars speelt zich af in het fictieve stadje Radiator Springs, gelegen langs Route 66.